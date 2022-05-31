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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Парламент Украины сместил Людмилу Денисову с должности омбудсмена

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Верховная Рада Украины уволила Людмилу Денисову с должности своего уполномоченного по правам человека.

Соответствующее решение поддержали 234 народных депутата на пленарном заседании во вторник, сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк в своём телеграм-канале. "Назначения сегодня не было", - добавил он.

Накануне Денисова заявила, что по поручению Офиса президента начался сбор подписей народных депутатов о выражении ей недоверия и увольнении ее с должности на заседании Верховной Рады 31 мая. Во вторник член фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в своём телеграм-канале сообщила, что депутаты собрали необходимое число подписей за выражение недоверия Денисовой.

Заместитель главы Регламентного комитета парламента Павел Фролов отметил, что Денисова почти не выполняла свои полномочия по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, другой правозащитной деятельности, а все эти вопросы фактически вынужденно решала вице-премьер Ирина Верещук.

Верховная Рада назначила Денисову уполномоченным по правам человека 15 марта 2018 года.

Украина Верховная Рада Людмила Денисова
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