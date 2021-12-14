США и ЕС осудили приговоры Тихановскому и другим белорусским оппозиционерам

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Вашингтоне осуждают приговоры, вынесенные в Белоруссии оппозиционерам Сергею Тихановскому и Николаю Статкевичу, и считают их политически мотивированными, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"США осуждают сегодняшние политически мотивированные обвинительные приговоры белорусским оппозиционерам Сергею Тихановскому и Николаю Статкевичу, а также журналисту "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом - ИФ) Игорю Лосику и другим лицам в ходе судебного разбирательства, которое не соответствует нормам права", - говорится в заявлении Блинкена.

Госсекретарь напомнил, что Тихановский получил 18 лет лишения свободы, Статкевич приговорен к 14 годам тюрьмы, а Лосик - к 15 годам. Он заявил, что США призывают незамедлительно освободить их и всех остальных политических заключенных, которых, согласно данным США, в Беларуси уже более 900.

"Ни эти люди, ни белорусский народ не заслуживают таких жестких репрессий", - заявил Блинкен.

По словам главы Госдепа США, такие приговоры являются "доказательством игнорирования режимом международных обязательств, а также прав человека и основных свобод белорусов".

В документе подчеркивается, что Вашингтон вновь обращается к властям Белоруссии с призывом "положить конец подавлению гражданского общества, независимых СМИ, политических оппозиционеров, спортсменов, студентов, специалистов в области права и других белорусов". Кроме того, США призывают белорусские власти провести "свободные и справедливые выборы в соответствии с международными обязательствами".

В ЕС также подвергли критике приговоры и напомнили, что готовы и дальше вводить санкции против Минска.

"Сегодня в Гомеле шесть видных политзаключенных получили необоснованные и суровые приговоры: от 14 до 18 лет тюрьмы... 18 лет тюрьмы получил Сергей Тихановский - блогер и активист за демократию, которого в свое время несправедливо арестовали, чтобы помешать участвовать в президентских выборах 2020 года", - отмечается в заявлении, опубликованном Европейской внешнеполитической службой.

"Эти приговоры - очередной пример того, как белорусским гражданам, которые пытались воспользоваться правом выражать собственное мнение и призывали к свободным и честным выборам, предъявляют лишенные оснований обвинения", - говорится в нем.

В ЕС усматривают в действиях Минска "брутальное и систематическое подавление всех независимых голосов в Белоруссии".

Кроме того, Брюссель в очередной раз призывал власти Белоруссии вернуть свободу всем политзаключенным.

"Учитывая все более серьезные нарушения прав человека и репрессии в Белоруссии, ЕС по-прежнему готов рассматривать дальнейшие санкции в соответствии со стратегией, одобренной Советом ЕС 12 октября 2020 года", - говорится в заявлении.

Ранее во вторник Гомельский областной суд приговорил Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима по обвинению в подготовке и организации массовых беспорядков в Беларуси. По этому же делу Николай Статкевич, Артем Саков, Дмитрий Попов, Игорь Лосик и Владимир Цыганович получили от 14 до 16 лет лишения свободы. Суд постановил взыскать с них в общей сложности около $1 млн компенсации за ущерб, причиненный их преступлениями.

Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения его супруги - Светланы Тихановской - кандидатом в президенты. Суд над Тихановским и другими фигурантами дела начался в Гомеле 24 июня, процесс проходил в закрытом режиме.