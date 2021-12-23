Блогер Сергей Тихановский обжаловал приговор

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Белорусский блогер Сергей Тихановский и его защита обжаловали вынесенный ему приговор в Верховном суде, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Виктор Мацкевич.

"Дальнейшие действия защиты будут зависеть от результатов рассмотрения этих жалоб в апелляционной инстанции", - отметил он.

14 декабря Гомельский областной суд приговорил Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима, а еще пять человек - к срокам от 14 до 16 лет по тому же делу. С них также взыскали в общей сложностит более 2, 5 млн белорусских рублей (около $1 млн) компенсации материального ущерба, причиненного их преступлениями.

Тихановский был признан виновным в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствованию работы Центризбиркома и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Суд установил, что он в YouTube и Telegram "открыто призывал к насилию" в отношении представителей власти и правоохранительных органов, разжигая вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности. Его и других фигурантов дела также признали виновными в долгой подготовке массовых беспорядков в стране. Также суд и следтвие доказали связь его преступлений с деятельностью деструктивных Telegram-каналов.

Тихановский собирался участвовать в президентских выборах в 2020 году. Зарегистрироваться он не смог, поскольку в определенные для этого сроки ему назначили административный арест. Вместо него на выборы пошла его жена Светлана, ее зарегистрировали. В последний раз Тихановского задержали 29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения его жены.