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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:42

Что случилось этой ночью: четверг, 2 июня

Победа Джонни Деппа в суде, анонсирование США очередного пакета военной помощи Украине, одобрение ООН смены международного названия Турции

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джонни Депп выиграл дело против бывшей жены Эмбер Херд. Актер должен получить от нее $15 млн. В свою очередь Депп выплатит Херд $2 млн. Депп подал в суд на актрису за ее слова о том, что она является жертвой домашнего насилия. Херд подала встречный иск после того, как адвокат Деппа назвал ее обвинения ложными.

- Пентагон пообещал передать Украине четыре РСЗО HIMARS и четыре Ми-17. Кроме этого, в пакет включены 1000 ПТРК Javelin, 6000 единиц иного противотанкового вооружения, 15 000 снарядов для артиллерийских орудий, 15 армейских боевых автомобилей, различные радары, запчасти.

- ООН одобрила смену международного названия Турции. Теперь название Turkiye ("Туркийе") будет использоваться на всех международных форумах и в официальных документах, где раньше применялись различные этнонимы (Turkey, Turkei, Turquie и т.д.).

- Байден заявил, что в ЕС обсуждают идею покупки российской нефти по цене ниже рыночной. В Евросоюзе о таких планах СМИ не сообщали.

- В администрации Байдена возникли разногласия по поводу стратегии по санкциям против РФ. Источник Bloomberg отметил, что одна группа чиновников выступает за еще более строгие меры, а другая обеспокоена возможностью усиления нагрузки на мировую экономику.

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