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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:48

Джонни Депп выиграл дело против бывшей жены Эмбер Херд

Джонни Депп выиграл дело против бывшей жены Эмбер Херд
Фото: Cliff Owen/Consolidated News Pictures/Getty Images

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Суд присяжных встал на сторону Джонни Деппа по трем пунктам обвинения в клевете против его бывшей жены Эмбер Херд и присудил $15 млн в его пользу. Об этом сообщает The Washington Post.

При этом коллегия признала, что актер опорочил Херд через своего адвоката, за что должен будет выплатить ей $2 млн.

Депп подал в суд на актрису, потребовав $50 млн за ее слова в The Washington Post в 2018 году о том, что она является жертвой домашнего насилия. Херд подала встречный иск на $100 млн, после того, как адвокат Деппа назвал ее обвинения ложными.

Депп и Херд развелись в 2017 году. Актриса подала на развод, обвинив мужа в физическом насилии. Суд запретил Деппу приближаться к Херд, а тот заявил, что супруга хочет нажиться на бракоразводном процессе. Актеры были женаты чуть больше года.

После развода Депп должен был выплатить Херд $7 млн, предназначенных для благотворительных целей. Экс-супруге также достались два йоркширских терьера, Пистоль и Бу, и конь Эрроу. Деппу же отошла большая часть раритетной автоколлекции, включая Chevrolet Corvette 1958 года и мотоцикл Triumph 1949 года.

Джонни Депп Эмбер Херд
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