Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:48

ООН одобрила смену международного названия Турции

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ООН удовлетворила официальный запрос Турции на изменение написания названия страны на иностранных языках на Turkiye, сообщил агентству "Анадолу" пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил уведомление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о переименовании. Дюжаррик заявил, что "изменение названия страны вступает в силу с момента получения данного письма", пишет агентство.

Таким образом, отмечает издание, отныне название Turkiye ("Туркийе") будет использоваться на всех международных форумах и в официальных документах, где раньше применялись различные этнонимы (Turkey, Turkei, Turquie и т.д.).

Накануне Чавушоглу сообщил в твиттере, что Анкара подала официальный запрос в ООН, чтобы изменить написание названия страны на иностранных языках.

Дипломат отметил, что нововведение принято в рамках шагов Анкары, нацеленных на "повышение престижа страны на международной арене".

ООН Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Джонни Депп выиграл дело против бывшей жены Эмбер Херд

Джонни Депп выиграл дело против бывшей жены Эмбер Херд
Военная операция на Украине

Байден объявил о передаче Украине систем HIMARS

Байден объявил о передаче Украине систем HIMARS

Глава JPMorgan Джейми Даймон готовит банк к урагану в мировой экономике

Азербайджан в 2022 году поставит в Италию до 10 млрд кубометров газа

Эксперт предупредил о последствиях запрета страховать перевозки российской нефти

Эксперт предупредил о последствиях запрета страховать перевозки российской нефти

Суд в Петербурге санкционировал экстрадицию в Белоруссию Яны Пинчук

Ученые объяснили различие цветов Урана и Нептуна

Ученые объяснили различие цветов Урана и Нептуна

Космический грузовик "Прогресс МС-18" затоплен в Тихом океане

Космический грузовик "Прогресс МС-18" затоплен в Тихом океане
Военная операция на Украине

Швейцария запретила Дании отправить Украине бронемашины Piranha III

Индия может вскоре начать переговоры с РФ об импорте угля по льготной цене

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });