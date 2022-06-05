Китайский корабль "Шэньчжоу-14" состыковался с национальной космической станцией

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Китайский космический корабль "Шэньчжоу-14" с тремя тайконавтами на борту успешно состыковался с базовым модулем Национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун", сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая (CCTV).

Корабль состыковался со станцией через семь часов после старта - 17:42 по пекинскому времени (12:42 по Москве).

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" с космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, в воскресенье в 10:44 по пекинскому времени (05:44 по московскому времени).

После выхода на орбиту космический корабль в автоматическом режиме провел сближение и стыковку с основным модулем "Тяньхэ" китайской космической станции.

В состав экипажа входят Чэнь Дун (командир корабля), Цай Цзючжэ, для которого этот полет станет первым в карьере тайконавта, и Лю Ян, ставшая первой женщиной-тайконавтом в истории пилотируемой космонавтики Китая, побывав в космосе в 2012 году. Планируется, что они проведут на станции шесть месяцев.

По плану Управления программы пилотируемых полетов КНР (CMSA), экипаж должен завершить создание космической станции, настроить оборудование, провести запланированные научные исследования и подготовить "Тяньгун" к стыковке с ней двух лабораторных модулей - "Вэньтянь" и "Мэньтянь", которые войдут в состав станции в этом году. Также впервые будет проведена ротация экипажа - в конце года на станцию прибудет экипаж миссии "Шэньчжоу-15", из-за чего около недели на станции будет находиться шесть человек, а в составе орбитального комплекса станции два пилотируемых корабля.

Припасы и оборудование для нового экипажа в мае этого года доставил грузовой космический корабль "Тяньчжоу-4", так же в настоящий момент находящийся в составе станции.

К настоящему времени на станции побывали уже два экипажа по три человека в каждом. Первый экипаж - "Шэньчжоу-12" - прибыл на станцию в июне 2021 года и покинул ее в сентябре, второй - "Шэньчжоу-13" - пробыл на станции полгода (октябрь 2021 - апрель 2022 года).