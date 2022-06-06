Явка на конституционный референдум казахстанцев за рубежом составила почти 73%

Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Почти 73% казахстанцев, находящихся за рубежом и имеющих право голоса, приняли участие в референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Казахстана, сообщила пресс-служба МИД республики.

"Явка на 65 избирательных участках за рубежом составила 72,95%", - говорится в сообщении МИД, распространенном в понедельник.

По информации внешнеполитического ведомства, в 06:00 понедельника по времени Нур-Султана закрылись участки для голосования в Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве, "завершивших таких образом голосование на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".

Как сообщалось, всего за рубежом было открыто 65 избирательных участков в 52 странах.

В воскресенье в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Гражданам республики предстояло ответить на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года".