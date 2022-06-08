Япония планирует продолжить обсуждение с РФ соглашения о промысле морских живых ресурсов

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Правительство Японии намерено продолжить консультации с Россией по соглашению о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов, сообщает телеканал NHK со ссылкой на МИД Японии.

Согласно ему, правительство Японии планирует продолжить консультации с Россией, чтобы рыбаки могли безопасно работать в соответствии с соглашением.

В ведомстве выразили сожаление, что Россия в одностороннем порядке объявила о решении приостановить действие двустороннего соглашения от 1998 года.

Министерство также раскритиковало Москву за высказывания, что техническая помощь Сахалинской области являлась предварительным условием для реализации соглашения, сообщает телеканал.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва приостанавливает действие российско-японского соглашения о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов.

В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ, отмечается, что в Токио "взяли линию на "заморозку" выплат", полагающихся по соглашению о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов, которое было заключено между правительствами РФ и Японии в 1998 году.

Токио "затягивает" с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, "который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности", добавили на Смоленской площади.

"В сложившейся ситуации вынуждены принять решение о приостановке реализации соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств", - говорится в сообщении.