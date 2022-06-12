Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Британка пересекла Атлантику на веслах за 40 дней, побив рекорд

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Британка побила мировой рекорд Гиннесса, в одиночку переплыв Атлантический океан на веслах за 40 дней, 21 час и 1 минуту, сообщает United Press International.

Книга рекордов Гиннесса объявила, что Виктория Эванс побила рекорд по скорости одиночного плавания среди женщин через Атлантику на маршруте пассатов. Она плыла на своей лодке из Тенерифе, Испания, в Порт-Сент-Чарльз, остров Барбадос.

Время Эванс в 40 дней, 21 час и 1 минуту побило предыдущий рекорд, установленный другой британкой Кико Мэтьюз, на девять дней.

"Прошли времена, когда наш пол называли слабым, я надеюсь, что эта запись продемонстрирует всем женщинам и девушкам, на что мы способны", - сказала Эванс в интервью для Книги рекордов.

Виктория Эванс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕК к концу будущей недели объявит заключение по кандидатуре Украины на вступление в ЕС

Военная операция на Украине

В ДНР заявили о подготовке суда над гражданином Южной Кореи

На подконтрольной РФ части Запорожской области создан госфонд зерна

На подконтрольной РФ части Запорожской области создан госфонд зерна

Американская компания Axiom Space заплатила "Роскосмосу" в рублях за полет астронавта

Американская компания Axiom Space заплатила "Роскосмосу" в рублях за полет астронавта

В Шанхае вновь проверят на COVID-19 почти всех жителей

В Шанхае вновь проверят на COVID-19 почти всех жителей

Заявка "Газпрома" на прокачку через Украину составила 41,9 млн куб. м, как и ранее

Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире превысило 534,7 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 534,7 млн

Что случилось этой ночью: суббота, 11 июня

Китай обвинил Японию в нарушении статус-кво в регионе

Китай обвинил Японию в нарушении статус-кво в регионе

Британский авианосец прибыл в Испанию для участия в учениях НАТО в Средиземноморье

Британский авианосец прибыл в Испанию для участия в учениях НАТО в Средиземноморье