РСТ отметил рост интереса китайских туристов к Арктике и Пушкину

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Китайские туристы, прежде всего молодежь, все чаще интересуются нестандартными маршрутами по России и индивидуальным отдыхом, сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператоров и агрегаторов.

"Люди старшего поколения по-прежнему ориентированы на стандартные экскурсионно-познавательные программы с осмотром архитектурных памятников Москвы и Санкт-Петербурга, классических музеев, и это - основная аудитория крупных туроператоров. Молодежь, которая активно черпает идеи из соцсетей и пользуется сервисами, построенными на основе искусственного интеллекта, все чаще ищет аутентичные впечатления и выбирает предложения на Ctrip.com и других онлайн-платформах", - цитирует РСТ руководителя департамента въездного туризма BSI Group Наталию Петрову.

По ее словам, как показала прошедшая в Пекине туристическая выставка COITM-2026, среди российских регионов китайских туристов интересуют Мурманск и в целом Арктика, где можно увидеть северное сияние, а также Алтай и Южная Сибирь.

"Растет интерес к знакомству с местной культурой, историей и природными достопримечательностями регионов. К нам на стенд приходили специалисты и просто туристы, было много вопросов и разнообразные запросы на поездки и экскурсии, в том числе тематические: например, катание на танках, литературные туры по местам жизни Пушкина, который в Китае широко известен, речные круизы по России", - отметила Петрова.

Запрос на индивидуальные путешествия видят и китайские туроператоры, сообщил директор по маркетингу платформы для организации поездок иностранных туристов в Россию Visit Russia Максим Попов. При этом для организации таких туров им необходимы партнеры, обеспечивающие обслуживание туристов в России.

"У местных туроператоров есть запрос на FIT-продукт, маршрут которого, в отличие от группового тура, формируется под индивидуальные пожелания клиента или небольшой группы туристов. Они готовы продавать такие туры в Россию, а мы - помочь выстраивать логистику", - рассказал он.

Попов добавил, что Китай входит в число приоритетных рынков Visit Russia. Для работы с китайскими путешественниками планируется расширять присутствие на местных онлайн-площадках и в соцсетях.

Международная туристическая выставка China Outbound & Inbound Travel Market прошла в октябре в Пекине. На объединенном стенде Discover Russia, организованном Центром стратегических разработок, были представлены 12 российских регионов, туроператоры и другие участники туристического рынка.

На китайцев сейчас приходится половина въездного турпотока в Россию. В правительстве рассчитывают на рост въездного турпотока из КНР до 5,5 млн человек к 2030 году.