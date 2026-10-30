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Мелания Трамп отметила соответствие происходящего в Алешках достигнутым договоренностям

Мелания Трамп отметила соответствие происходящего в Алешках достигнутым договоренностям
Первая леди США Мелания Трамп
Фото: AP/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что гуманитарные операции в районе города Алешки в Херсонской области проводятся в соответствии с достигнутыми между Украиной и Россией договоренностями.

"Российские и украинские гуманитарные команды работают на местах в Алешках, доставляя помощь и проводя подготовку гумконвоя для эвакуации гражданских лиц. Эти скоординированные операции выполняются в полном соответствии с соглашениями, достигнутыми между Украиной и Россией", - написала она в соцсети Х.

Она отметила, что режим прекращения огня действует уже 80 часов.

Российская армия с 04:00 по Москве 27 октября прекратила огонь и ввела "режим тишины" на херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе города Алешки, сообщало Минобороны России. 30 октября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о начале передачи гуманитарной помощи жителям Алешек и об эвакуации желающих.

Мелания Трамп США Украина Алешки Яна Лантратова
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