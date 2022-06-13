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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Минобороны РФ сообщило об уничтожении под Донецком партии оружия из США и Европы

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что самолеты нанесли удар высокоточными ракетами по железнодорожной станции под Донецком, уничтожили большое количество вооружения армии Украины, в том числе поставленного из США и Европы.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой народной республики уничтожено большое количество доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран", - сказал в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Кроме того, уничтожены: пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Федоровки Луганской Народной Республики, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Прогресс Харьковской области и Волчеяровка Луганской Народной Республики", - сказал Конашенков.

Также российские военные сообщили, что уничтожили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Лисичанска Луганской Народной Республики.

Хроника 24 февраля – 13 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Минобороны РФ
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