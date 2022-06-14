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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Компании РФ смогут получать субсидии за прием на работу беженцев из Украины и ЛДНР

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Беженцы из Украины, ДНР и ЛНР могут приниматься на работу в РФ по программе субсидирования найма, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство приняло решение расширить эту программу. Теперь в ней смогут принять участие большее число людей. Среди них те, кто лишился места в связи с прекращением деятельности организации или из-за сокращения штата, также работники, находящиеся под риском увольнения. Такая же возможность появится у граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, которые получили в России статус беженца", - сказал Мишустин во вторник в ходе совещания с вице-премьерами.

"Субсидии компаниям будут предоставляться в три этапа. Первый платеж работодатель получит через месяц после того, как примет человека на работу. Второй через три месяца и третий через шесть", - добавил премьер.

Данная программа начала действовать в марте прошлого года, напомнил Мишустин. Она предусматривает выплаты для компаний, которые примут к себе на работу молодых людей до 30 лет, в числе которых граждане без профессионального образования, выпускники высших и средних учебных заведений без опыта работы, родители несовершеннолетних детей.

Михаил Мишустин Украина ДНР ЛНР
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