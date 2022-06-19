Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 июня

Возможное открытие ж/д сообщения с Крымом через Херсонскую область, эвакуация в РФ 307 тысяч детей c территории Украины и ЛДНР, позиция S7 по передаче "Морского старта" "Роскосмосу"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Херсонской области заявили о возможности открытия железнодорожного сообщения с Крымом. Направление технически готово к восстановлению пассажирских перевозок, сейчас идет подбор специалистов и комплектование подвижным составом.

- Более 307 тысяч детей эвакуировали в РФ c территории Украины, ДНР и ЛНР с конца февраля. Российские военные также сообщили, что в целом за этот период в РФ прибыли более 1,9 млн человек.

- S7 пока не приняла решение о передаче космодрома "Морской старт" "Роскосмосу". По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, взамен компании предложили восстановить комплекс.

- Косачев обвинил Литву в нарушении международных норм из-за блокады Калининградской области. Вице-спикер Совфеда сослался на соглашение между РФ и ЕС, которое предусматривает свободный транзит товаров, происходящих из таможенной территории или предназначенных для таможенной территории другой стороны.

- Судно с грузовыми автомобилями под флагом Камеруна запросило помощи у берегов Кубани. В пресс-службе Росморречфлота добавили, что на борту находятся 28 граждан Турции и Грузии. В МЧС уточнили, что у судна произошло нарушение в работе балластной системы.