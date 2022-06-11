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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Ростовская область за сутки приняла более 20 тысяч беженцев из Донбасса и Украины

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Через пункты пропуска в Ростовскую область за минувшие сутки прибыли более 20 тысяч беженцев с территорий Донбасса и Украины, сообщает в субботу пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ России.

Сутками ранее прибыли более 18,5 тыс. человек.

С 18 февраля власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин, детей и пожилых граждан в Россию. Беженцев принимает Ростовская область, перенаправляя их в другие регионы РФ.

Ростовская область
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