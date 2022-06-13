Более 19 тыс. беженцев из Донбасса и Украины прибыли в Ростовскую область за сутки

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Более девятнадцати тысяч беженцев с территории Донбасса и Украины прибыли через пункты пропуска в Ростовскую область за минувшие сутки, сообщает в понедельник пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ России.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 19 тысяч граждан", - говорится в сообщении.

Сутками ранее границу в Ростовской области пересекли более 18 тыс. граждан.

С 18 февраля власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин, детей и пожилых граждан в Россию. Беженцев принимает Ростовская область, перенаправляя их в другие регионы РФ.