Военные РФ заявили об уничтожении восьми самолетов и вертолетов ВСУ у острова Змеиный

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российские военные за три дня уничтожили у острова Змеиный четыре украинских самолета и четыре вертолета, заявили в Минобороны РФ.

"За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе четыре украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолёт Ми-24", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

Конашенков также заявил об уничтожении трех украинских катеров проекта 58181 "Кентавр", пытавшихся, по его словам, высадить десант на острове. Как заявляют в министерстве, потери украинской стороны превысили 50 человек.

Минобороны РФ заявило в понедельник, что российские самолеты нанесли удары высокоточными ракетами по 11 районам базирования армии Украины под Донецком, Луганском, Днепром и Ивано-Франковском. По словам Конашенкова, ликвидированы "четыре ротных опорных пункта, восемь складов боеприпасов украинских войск в районах Константиновки, Антоновки, Елизаветовки, Долина и Лисичанска, а также две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей в районах Краматорска и Крестище".

Представитель министерства сообщил, что истребитель МиГ-29 украинских воздушных сил был сбит днем в понедельник над Северодонецком.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено два пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины.

"Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 318 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены до 400 националистов, выведены из строя 48 единиц военной техники", - заявил Конашенков.

Министерство обороны РФ заявило, что ударами крылатых ракет по аэродрому под Одессой уничтожено шесть военных вертолетов Украины.

"По уточненным данным, ночью в районе населенного пункта Арциз Одесской области в районе военного аэродрома "Червоноглинское" высокоточными ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" были уничтожены шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены в течение дня над населенными пунктами Новозвановка, Харцызск и Изюм. "В районе населенного пункта Ивановка Харьковской области перехвачена украинская ракета "Точка-У", а в районах Большой Камышевахи и Изюма - два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч", - сказал Конашенков.