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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

Военные РФ сообщили об ударе крылатой ракетой по аэродрому в районе Одессы

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар крылатой ракетой комплекса "Бастион" по аэродрому в районе Одессы, уничтожена станция управления беспилотниками.

"Высокоточной ракетой "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" нанесен удар по аэродрому Арциз Одесской области. В результате удара уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ2" и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле", - сказал в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Bayraktar ТВ2 ("Байрактар") – ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник с большой продолжительностью полета разработки и производства турецкой компании Baykar Makina.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" (НПО Машиностроения, входит в КТРВ) оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс" с дальностью полета до 500 км. "Бастион" предназначен для поражения морских целей. Впервые российские военные сообщили о применении "Бастиона" против сухопутных целей в 2016 году в Сирии.

Минобороны РФ уже сообщало об ударах "Бастионами" по сухопутным целям в ходе военной операции на Украине.

"Модернизация позволила применять ракеты "Оникс" для ударов по важным стационарным объектам противника на суше. Эффективность по гарантированному уничтожению разноплановых целей подтвердилась в ходе специальной военной операции. Можно говорить об универсальности комплекса "Бастион", - сказал в мае в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

21 февраля президент России подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР.

Минобороны РФ Украина
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