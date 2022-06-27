В Израиле суточный прирост COVID-19 превысил 11 400 новых случаев

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В больницах Израиля в связи с очередной волной коронавирусной инфекции снова стали открывать ковид-отделения, пишет Jerusalem Post.

В воскресенье 26 июня суточный прирост заболеваемости в стране составил 11 438 новых случаев COVID-19, приводит издание информацию Минздрава. За последние семь дней было выявлено 68 тысяч новых случаев.

Директор инфекционной лаборатории больницы университета Ашдода Надав Сорек заявил, что сейчас 25% тестов на антиген к коронавирусу оказываются положительными против 10% в мае.

На прошлой неделе представитель Минздрава профессор Нахман Эш, заявил радиостанции 103FM, что, в отличие от короткого всплеска заболеваемости месяц назад, нынешний всплеск связан с распространением более заразного варианта штамма "омикрон" BA-5, и уже можно говорить о новой волне COVID-19. Он также отметил, что смертность от заболевания сейчас не растет, пиcала Ha'aretz. Чиновник тогда призвал сограждан снова надевать маски в помещениях, где многолюдно.