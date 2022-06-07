Минздрав Израиля отметил рост заболеваемости COVID-19

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Минздрав Израиля отметил рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет издание Globes. По данным министерства, за минувшие сутки в стране выявили 3731 случай заражения коронавирусом, неделю назад суточный прирост составлял 2898 новых случаев.

Коэффициент распространения коронавируса (индекс репродукции R) на протяжении нескольких недель превышает 1. Это означает, что один больной инфицирует как минимум еще одного человека. В больницах стало больше пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции, за прошедшую неделю их число увеличилось с 83 до 103.

При этом связанных с коронавирусом летальных исходов за минувшую неделю зарегистрировано не было. В предыдущие недели фиксировали по одной смерти в сутки.

Медики отмечают, что еще рано оценивать, является ли нынешний рост заболеваемости серьезной вспышкой.

Даже если в Израиле начнется новая волна пандемии, больницы страны вряд ли будут перегружены, пишет издание, поскольку на каждые 2000 новых случаев COVID-19 приходится лишь 5-15 человек с тяжелыми симптомами.

С начала пандемии коронавируса в Израиле выявили свыше 4,1 млн случаев заражения коронавирусом и 10,8 тысячи летальных исходов. Globes полагает, что фактически случаев заражения могло быть больше, поскольку не все те, кто перенес заболевание без симптомов, проходил тестирование.