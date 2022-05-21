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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:45

Израиль отменил почти все антикоронавирусные ограничения на въезд в страну

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Власти Израиля отменили требование о тестировании на коронавирус перед вылетом в страну, сообщает министерство здравоохранения государства.

Отмена требования ПЦР-тестов перед вылетом в Израиль касается как израильтян, так и туристов. Новые правила въезда вступают в силу 21 мая.

Ранее израильские власти сообщили об отмене с 21 мая ПЦР-тестирования на коронавирус по прибытии. В апреле было отменено требование о ношении масок в помещениях и открытых пространствах. Требование о ношении маски во время международного перелета сохраняется.

Для въезда в Израиль необходимо также оформить медицинскую страховку, покрывающую лечение от коронавируса, и заполнить декларацию о въезде в Израиль в течение 48 часов или в течение 10 дней перед пересечением сухопутного пограничного пункта.

Хроника 09 января 2020 года – 21 мая 2022 годаПандемия коронавируса
Израиль коронавирус
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