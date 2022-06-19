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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:27

СМИ сообщили о начале очередная волна коронавируса в Израиле

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Минздраве Израиля заявили о начале седьмой волны коронавируса COVID-19 в стране, в больницах вновь открывают коронавирусные отделения, не исключается ужесточение карантинных мер, пишут израильские СМИ в воскресенье.

Так, израильский портал newsru.co.il передает со ссылкой на данные Минздрава, что в настоящий момент заражены почти 47 тыс. человек, в больницы госпитализированы 572 человека, остальные лечатся в домашних условиях.

Всего с начала пандемии в мире в Израиле выявили более 4,2 млн случаев заражения, скончались среди них 10,8 тыс. человек.

Портал передает, что пока в Минздраве не настаивают на возвращение масочного режима в помещениях и общественном транспорте, однако рекомендуют жителям все-таки носить маски. Обязательно ношение маски в Израиле в больницах, поликлиниках и аптеках, в учреждениях, где находятся пожилые люди.

Хроника 09 января 2020 года – 19 июня 2022 годаПандемия коронавируса
Израиль Коронавирус
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