В Финляндии выпустили пиво "НАТО"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Пивоварня в Финляндии выпустила пиво с отсылкой к НАТО, чтобы отметить заявку страны на вступление в альянс, сообщает Associated Press.

Пиво OTAN от Olaf Brewing имеет синюю этикетку с мультяшной версией пьющего пиво средневекового рыцаря в доспехах, украшенных символом НАТО (компасом).

Название пива представляет собой игру финского выражения "Otan olutta", что означает "Я выпью пива", и французской аббревиатуры НАТО, которая означает "OTAN". Организация Североатлантического договора имеет два официальных языка: английский и французский.

Генеральный директор Петтери Вантинен пивоварни сообщил, что специальное решение начать производство пива было продиктовано беспокойством по поводу Украины и переживанием из-за возможных последствий российской спецоперации для Финляндии.

Он описал новое пиво как имеющее "привкус безопасности с оттенком свободы".

Финляндия и Швеция в среду подали заявку на вступление в НАТО в штаб-квартиру альянса в Брюсселе.

Olaf Brewing заявила, что ее новое пиво также отдает дань уважения восточно-финскому городу Савонлинна, базе пивоварни, расположенной в нескольких десятках километров от границы Финляндии с Россией.

Савонлинна известна как замок Святого Олафа, средневековое сооружение 1475 года , которое служит местом проведения ежегодного международного оперного фестиваля.

"Наш маленький родной город Савонлинна всегда находился на границе между Востоком и Западом. В окрестностях города и в замке Святого Олафа произошло много сражений", - говорится в сообщении пивоварни в социальной сети.

Финляндия разделяет 1340-километровую границу с Россией, самую протяженную из всех стран - членов Европейского союза.