Три перехода на границе России и Финляндии вернутся к круглосуточной работе

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие переходы на финско-российской границе Валимаа, Нуйямаа и Иматра с 1 июля снова будут работать круглосуточно, сообщил Департамент пограничной службы Финляндии. Прежде их работа была ограничена из-за пандемии.

Въехать в Финляндию из России можно будет при наличии необходимых документов - паспорта и визы. Сертификаты о вакцинации от коронвируса или результаты тестов больше не требуются, все ковид-ограничения для туристов отменяются с 30 июня.

В январе 2021 года из-за коронавируса правительство Финляндии закрыло для пассажирских перевозок ряда погранпунктов, в том числе одного из самых загруженных переходов с Россией в Иматра. За 2019 год здесь было зарегистрировано около 1,5 млн пересечений.

Отмена ограничений увеличит трафик на восточной границе, ожидают в погранслужбе, но затрудняются при этом спрогнозировать, когда поток будет полностью восстановлен.