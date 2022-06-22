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Режиссер Сокуров сообщил об отказе таможни выпустить его из РФ в Финляндию

Режиссер Сокуров сообщил об отказе таможни выпустить его из РФ в Финляндию
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Кинорежиссер Александр Сокуров сообщил "Интерфаксу", что ему отказали в выезде из России в Финляндию.

"Меня продержали четыре часа на границе, и я вернулся в Петербург. Не пропустили только меня и директора нашего фонда (некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации (Фонд Александра Сокурова)" - ИФ)", - сказал Сокуров, отвечая на вопрос агентства, действительно ли его не пропустили через границу из России в Финляндию.

Сотрудники таможни, по его словам, объяснили свои действия распоряжением премьер-министра РФ об ограничениях по коронавирусу, однако, как отметил Сокуров, данное распоряжение отменено. "Меня держали несколько часов, ждали, что мы опоздаем на миланский самолёт в аэропорту Хельсинки. Так и произошло", - добавил режиссёр.

Глава СПЧ усомнился в политической подоплеке

Он сказал, что сообщил об инциденте Совету по правам человека при президенте РФ, членом которого он является.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев сообщил "Интерфаксу", что в переписке членов СПЧ есть сообщение, которое Сокуров отправил коллегам в одной из комиссий совета. "Никакого официального письма (от Сокурова в СПЧ) нет, нет даже товарищеского обращения. Тем более, насколько я понимаю, это было довольно давно. И планировалось выступление Александра Николаевича в Милане, это выступление сорвалось", - отметил Фадеев.

"Есть предположение, и это указывается в СМИ, что это связано с какими-то формальными ковидными отграничениями на выезд из России. Может быть, это так. Я в ближайшее время это узнаю. Если это формальные ограничения, то здесь, наверное, нарушений нет", - заявил глава СПЧ.

Фадеев предположил, что "некоторые (в этой ситуации) видят политику". "Я очень сомневаюсь, что в этом прецеденте, в этой неприятной истории есть какие-то политические следы", - сказал председатель СПЧ.

Сокуров снял более 60 фильмов, известен по таким картинам, как "Фауст" (получил Золотого льва на кинофестивале в Венеции в 2011 году), "Солнце", "Франкофония", "Круг второй", "Русский ковчег" и др.

Александр Сокуров СПЧ
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