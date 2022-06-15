В парламенте Финляндии поддержали идею о закрытии границы с РФ при гибридных угрозах

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Административный комитет парламента Финляндии поддержал предложение о закрытии всей границы с Россией в случае гибридных угроз со стороны восточного соседа.

"Согласно одобренным комиссией мнениям, в правовые акты следует добавить положения, позволяющие при необходимости закрыть всю внешнюю границу Финляндии", - рассказала в среду порталу телерадиовещания Yle председатель административной комиссии Риикка Пурра (Riikka Purra).

Закрытие границы будет означать приостановление рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища на всей границе, пояснила она.

"На практике это будет сделано таким образом, чтобы, например, когда Россия отправляет просителей убежища на финскую границу, все пункты пропуска могли быть закрыты для заявителей на международную защиту", - уточнила Пурра.

При этом, по ее словам, один пункт рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища останется открытым, он мог бы располагаться, например, в столичном аэропорту Вантаа.

"Важно, чтобы он не находился на границе с чужой страной", - сказала Пурра.

Комиссия потребовала также, чтобы пограничникам были предоставлены достаточные полномочия для действий в условиях гибридной войны.