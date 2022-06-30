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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:50

Что случилось этой ночью: четверг, 30 июня

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин назвал освобождение Донбасса и безопасность РФ конечной целью СВО на Украине. Президент РФ отметил, что российские войска двигаются и достигают поставленных рубежей.

- В Якутии нашли разбившийся вертолет Ми-8. В Минздраве республики уточнили, что 15 пострадавших эвакуированы в больницу, состояние двух пострадавших - крайне тяжелое, остальные - тяжелой и средней тяжести.

- Великобритания выделит еще 1 млрд фунтов стерлингов на военную помощь Украине. Поставки, в частности, будут включать в себя системы ПВО, беспилотники, оборудование для РЭБ и снаряжение для солдат.

- Правительство РФ субсидирует тарифы морской доставки грузов в Калининградскую область. При этом "Газпром" увеличит поставки газа в регион.

- В ЛНР сообщили о гибели мирного жителя Попасной в результате украинского обстрела. ВСУ выпустили 10 снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган".

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