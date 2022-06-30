"Полярные авиалинии" окажут помощь пострадавшим в крушении вертолета Ми-8 в Якутии

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Полярные авиалинии" окажет помощь пострадавшим в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 МТВ в Алданском районе Якутии, на борту которого находились 23 человека, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Авиакомпания окажет посильную помощь пострадавшим в результате жесткой посадки вертолета. В настоящее время, пострадавшие члены экипажа и сотрудники "Авиалесоохраны" доставлены в Якутск и госпитализированы", - говорится в сообщении.

Назначено расследование Межгосударственного авиационного комитета. Авиакомпания окажет содействие в его проведении и выяснении причин.

В пресс-службе Минздрава Якутии уточнили, что 15 пострадавших эвакуированы в республиканскую больницу №2-Центр экстренной медицинской помощи в Якутске.

"Состояние двух пострадавших - крайне тяжелое, остальные - тяжелой и средней тяжести. Все необходимое лечение пациенты получают в полном объеме", - рассказали в министерстве.

Как сообщалось ранее, вертолет Ми-8, принадлежащий "Полярным авиалиниям" и задействованный в тушении лесных пожаров, совершил жесткую посадку в Якутии. По данным Рослесхоза, на борту вертолета находились 23 человека, включая трех членов экипажа, летчика-наблюдателя и 19 работников Парашютно-десантной пожарной службы (ПДПС), погибших и тяжело пострадавших среди них нет.

Вертолет направлялся из поселка Усть-Майского в Алданский район и совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагды, разрушившись при столкновении с землей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта). Якутская транспортная прокуратура проводит проверку.

Это уже третье авиапроисшествие в Якутии за последние восемь дней.

Так, до сих пор не найден пропавший в Якутии самолет Ан-2, который утром 21 июня вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус Хатынг, но так и не прибыл к месту назначения. На его борту, по предварительным данным, находились три человека - два члена экипажа, один пассажир и одна тонна груза. Пропавший самолет принадлежит частной компании ООО "Техсервис".

22 июня самолет-зондировщик Ан-30М (предназначенный для искусственного вызывания осадков) московской компании "Регион 98" совершил жесткую посадку в Якутии при выполнении коммерческого рейса. На борту находились семь человек и 6,3 тонны груза, в основном продукты. Самолет получил критические повреждения и восстановлению не подлежит. Находившиеся на борту люди остались живы, двое из них госпитализированы с травмами, пятерым назначено амбулаторное лечение.