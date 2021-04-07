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Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Иране

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в западной части Ирана в 12 км западнее города Мериван, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 18:15 мск во вторник землетрясения находился примерно в 2 - 3 км от границы с Ираком.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Иран

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