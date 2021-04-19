Землетрясение на юге Ирана привело к перебоям в добыче нефти

АЭС "Бушер" от землетрясения не пострадала

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Произошедшее в воскресенье землетрясение в иранской провинции Бушер привело к частичной приостановке добычи нефти, сообщают западные СМИ.

В компании Gachsaran Oil and Gas сообщили, что подземные толчки вывели из строя насосную станцию, в результате чего часть добычи нефти пришлось на время остановить. Компания не уточнила, каков масштаб этой проблемы.

В свою очередь, агентство "Мехр" передаёт, что АЭС "Бушер" в результате землетрясения не пострадала.