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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:31

"Остров" из влажных салфеток изменил русло Темзы

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Искусственный остров размером в два теннисных корта, состоящий из использованных влажных салфеток, сформировался в реке Темзе, сообщает The Times.

Ранее власти уже призывали граждан отказаться от использования этого средства гигиены и рассматривали вопрос их запрета. Жители смывают салфетки в канализацию, где те не растворяются, а в итоге оказываются в Темзе.

Депутат парламента Флер Андерсон отметила, что не только видела этот остров, но и стояла на нем. По ее словам, мусорный остров местами достигает метровой толщины. Он находится около Хаммерсмитского моста и уже изменил русло течения Темзы.

Большинство видов влажных салфеток производятся с добавлением пластика. По данным экологов, такие салфетки могут в итоге распадаться на частицы микропластика, который засоряет не только Темзу, но всю водную экосистему.

Влажные салфетки составляют 90% твердых жировых отложений, которые находят в канализации.

Лондон Темза
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