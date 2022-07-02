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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:44

Рамзан Кадыров объявил о полном окружении Лисичанска

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Лисичанск на Луганщине окружен.

"Стоит предположить, что в скором времени начнётся полномасштабное наступление на город", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава республики пояснил, что соответствующую оперативную информацию он получил от Замира Чалаева - командира специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Кадыров отметил, что "все въезды и выезды из города перекрыты".

"Прорвать плотное кольцо окружения не получится, даже если очень постараться", - подчеркнул глава Чечни.

Информацию об окружении подтвердил представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко. Он добавил, что группировка ВСУ лишена возможности покинуть город.

Хроника 24 февраля – 02 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина ЛНР Лисичанск Рамзан Кадыров
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