Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Берлин призвал задуматься о постоянных альтернативных маршрутах вывоза зерна с Украины

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир призвал подумать о создании не временных, а постоянных альтернативных маршрутов по вывозу зерна с украинской территории, передает в пятницу агентство EFE.

"Черное море в долгосрочной перспективе нельзя будет рассматривать как безопасный маршрут для Украины, даже при завершении боевых действий", - предположил министр на пресс-конференции. По этой причине "нужно искать один или несколько постоянных альтернативных маршрутов", заявил чиновник.

EFE отмечает, что Оздемир скептически оценивает шансы на успех переговоров с РФ по поводу вывоза зерна из украинских портов.

В последнее время в разных районах мира наблюдаются проблемы с продовольствием. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен связала угрозу продовольственного кризиса с российской военной операцией на Украине, отметив, что "Россия по-прежнему блокирует миллионы тонн остро необходимого зерна". Похожую точку зрения высказывают и другие западные лидеры.

Президент РФ Владимир Путин ранее на этой неделе заявил, что Запад пренебрегает базовыми принципами мировой экономики, в результате экономический кризис приобретает хронический характер, наблюдаются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, взвинчиваются цены на зерновые культуры, другие базовые сельхозпродукты.

Германия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В НИИ "Туркменгаза" нашли способ взять под контроль выбросы из кратера "Врата ада"

В НИИ "Туркменгаза" нашли способ взять под контроль выбросы из кратера "Врата ада"

Песков не стал комментировать возможность национализации ФРГ участка "Северного потока 2"

Германия может изъять часть активов "Северного потока 2" для приема СПГ

Германия может изъять часть активов "Северного потока 2" для приема СПГ
Военная операция на Украине

ЛНР сообщила о контроле над поселками Горское и Золотое и уничтожении там группировки ВСУ

В Белоруссии предложили избавиться от доминирования на рынке страны автомобилей из РФ

В Белоруссии предложили избавиться от доминирования на рынке страны автомобилей из РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 24 июня

Американский Сенат одобрил законопроект об ограничении оружия

Американский Сенат одобрил законопроект об ограничении оружия

Британский премьер призвал НАТО и "семерку" препятствовать "плохому миру" на Украине

Британский премьер призвал НАТО и "семерку" препятствовать "плохому миру" на Украине

Макрон считает, что воля граждан Грузии вступить в ЕС поможет объединить страну

Макрон считает, что воля граждан Грузии вступить в ЕС поможет объединить страну

Лидеры стран ЕС предоставили Украине и Молдавии статус кандидатов в члены ЕС

Лидеры стран ЕС предоставили Украине и Молдавии статус кандидатов в члены ЕС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });