Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:13

В посольстве РФ в Вашингтоне заявили о желании США затянуть конфликт на Украине

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Заявление Пентагона о планируемой отправке на Украину еще четырех ракетных систем залпового огня HIMARS говорит о стремлении США затянуть конфликт любой ценой, отмечает посольство России в Вашингтоне.

"Обратили внимание на заявление пентагона о предстоящей отправке на Украину еще четырёх РСЗО HIMARS. За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой", - говорится в опубликованном в социальной сети комментарии посольства.

В нем также подчеркивается, что тезис высокопоставленных представителей США о том, что продукция военного назначения используется украинцами в оборонительных целях, несостоятелен.

США посольство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС состоится 15 июля

Запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС состоится 15 июля

Илон Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети

Байден распорядился выделить Украине очередной транш военной помощи

Байден распорядился выделить Украине очередной транш военной помощи
Военная операция на Украине

Военные РФ опровергли информацию о планах ДНР создать свой флот

Военные РФ опровергли информацию о планах ДНР создать свой флот

Экс-министр финансов Британии намерен бороться за пост главы правительства страны

Экс-министр финансов Британии намерен бороться за пост главы правительства страны

В ДНР отменили мораторий на смертную казнь

Сергея Тихановского этапировали в колонию в Могилеве

Канада ввела санкции против патриарха Кирилла и главы Роскомнадзора

Лизингодатель SMBC Capital Aviation списал $1,6 млрд из-за оставшихся в РФ самолетов

Лизингодатель SMBC Capital Aviation списал $1,6 млрд из-за оставшихся в РФ самолетов

РФ и Киргизия подпишут соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });