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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

США решили выделить Украине новый пакет военной помощи на $400 млн

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - США приняли решение направить Украине очередную помощь - военное оборудование на сумму $400 млн, сообщают в пятницу американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

"США направят на Украину военную помощь на $400 млн. Мы передадим украинской стороне еще четыре РСЗО HIMARS в дополнение к тем восьми, которые уже отправлены на Украину", - приводят они слова неназванного представителя оборонного ведомства.

Издание Politico отмечает, что также планируется передать Киеву партию из 1 тыс. специальных снарядов повышенной точности для 155-мм артиллерии.

США передадут также украинским военным три армейских боевых автомобиля, системы для контрбатарейной борьбы, запчасти.

"По словам чиновника, в последующие месяцы основной для США задачей станет выстраивание возможностей Украины в сферах логистики и восстановления техники", - пишет газета.

С конца февраля США уже направили на Украину помощи на общую сумму $7,3 млрд, напоминает The New York Times.

США Украина
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