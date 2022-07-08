Военные РФ опровергли информацию о планах ДНР создать свой флот

Судно в порту Мариуполя Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что при помощи Москвы Донецкая народная республика (ДНР) планирует создать флот из находящихся в порту Мариуполя иностранных судов.

"Это не соответствует действительности", - сказал в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Со ссылкой на представителей украинского МИД в западных СМИ широко распространяется ложная информация о намерении властей Донецкой народной республики при полной поддержке России создать национальный флот из конфискованных в мариупольском порту иностранных судов", - сказал Мизинцев.

"Таким образом украинская сторона пытается дискредитировать действия Российской Федерации по восстановлению перешедших под ее контроль территорий и обвинить ДНР в нарушении норм международного морского права в отношении судов под иностранными флагами, находящихся в порту Мариуполь", - сказал Мизинцев.

Ранее в Москве отвергли обвинения в блокировании украинских судов с зерном и создании предпосылок для продовольственного кризиса в мире.

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это был один из крупнейших морских торговых портов Украины. 20 мая Минобороны РФ сообщило о завершении вывода сдавшихся украинских военных с комбината "Азовсталь" в Мариуполе и полном контроле над городом. 25 мая российские военные заявили, что порт Мариуполь начал работать в обычном режиме.

Мизинцев заявил в пятницу, что в шести портах - Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный - остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.

"Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - сообщил он.

По словам Мизинцева, Вооруженные силы России создали условия для работы двух морских коридоров - в Черном море для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины, а также в Азовском море для выхода из порта Мариуполь в направлении Черного моря.

"Киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в районы сбора", - сказал Мизинцев.

Он заявил, что "сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств".

"Российская Федерация принимает весь комплекс мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей", - сказал он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля Мизинцев сказал, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР. 3 июля Минобороны РФ сообщило о взятии города Лисичанска и территории ЛНР под контроль.