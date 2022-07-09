Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:13

Байден утверждает, что ЦРУ заблаговременно сообщило ему "о планах РФ на Украине"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выступил с утверждением о том, что американские власти, благодаря "успешной работе разведывательных структур", еще до начала специальной военной операции на Украине знали "о планах России".

Агентство Associated Press приводит слова Байдена, сказанные им при посещении штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, о том, что американские власти "смогли сообщить миру" о планах России "именно благодаря работе специалистов в области разведки".

Байден назвал сотрудников ЦРУ "лучшими в мире".

АР отмечает, что Байден санкционировал "беспрецедентную кампанию по рассекречиванию результатов" разведки, "которые, как считается, помогли заручиться поддержкой жестких санкций против России и наращиванию военной поддержки Киева".

Джо Байден ЦРУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС состоится 15 июля

Запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС состоится 15 июля

Илон Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети

Байден распорядился выделить Украине очередной транш военной помощи

Байден распорядился выделить Украине очередной транш военной помощи
Военная операция на Украине

Военные РФ опровергли информацию о планах ДНР создать свой флот

Военные РФ опровергли информацию о планах ДНР создать свой флот

Экс-министр финансов Британии намерен бороться за пост главы правительства страны

Экс-министр финансов Британии намерен бороться за пост главы правительства страны

В ДНР отменили мораторий на смертную казнь

Сергея Тихановского этапировали в колонию в Могилеве

Канада ввела санкции против патриарха Кирилла и главы Роскомнадзора

Лизингодатель SMBC Capital Aviation списал $1,6 млрд из-за оставшихся в РФ самолетов

Лизингодатель SMBC Capital Aviation списал $1,6 млрд из-за оставшихся в РФ самолетов

РФ и Киргизия подпишут соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });