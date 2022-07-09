Байден утверждает, что ЦРУ заблаговременно сообщило ему "о планах РФ на Украине"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выступил с утверждением о том, что американские власти, благодаря "успешной работе разведывательных структур", еще до начала специальной военной операции на Украине знали "о планах России".

Агентство Associated Press приводит слова Байдена, сказанные им при посещении штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, о том, что американские власти "смогли сообщить миру" о планах России "именно благодаря работе специалистов в области разведки".

Байден назвал сотрудников ЦРУ "лучшими в мире".

АР отмечает, что Байден санкционировал "беспрецедентную кампанию по рассекречиванию результатов" разведки, "которые, как считается, помогли заручиться поддержкой жестких санкций против России и наращиванию военной поддержки Киева".