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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Энергокомпании Франции начали переходить на мазут на случай сокращения поставок газа из РФ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Энергетические компании Франции готовят планы действий на случай сокращения поставок российского газа и переводят котлы на мазут, сообщают СМИ со ссылкой на участников конференции "Экономические встречи", состоявшейся в городе Экс-ан-Прованс на юге страны.

"Что мы сделали, так это переоборудовали наши котлы, чтобы они могли работать как на газе, так и на мазуте, и мы можем перейти даже на уголь, если потребуется", - сказал глава компании Michelin Флоран Менего.

По его словам, хотя дефицит газа в Европе вероятен, нефть все равно будет доступна в качестве альтернативы, "цель состоит в том, чтобы избежать необходимости закрывать завод в случае, если мы столкнемся с дефицитом газа".

Как сообщалось, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, выступая на конференции, заявил: "Будем готовиться к полному прекращению поставок российского газа, сегодня это наиболее вероятный вариант. Это предполагает, что мы ускорим нашу энергетическую независимость".

О необходимости быть готовой к полной остановке поставок российского газа предупредила также министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше.

"Нужно исходить из худшего сценария, потому что он существует. В любой момент Россия может полностью прекратить свои поставки газа", - заявила французский министр в интервью газете Le Figaro, опубликованном в воскресенье.

Франция
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