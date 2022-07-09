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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

В ЛНР сообщили о ранении женщины от обстрелов из HIMARS

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Мирная жительница пострадала в подконтрольном Луганской народной республике населенном пункте Ирмино в результате обстрела в субботу со стороны украинской армии с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, заявляют в ЛНР.

"В результате обстрела населенного пункта Ирмино из американской РСЗО M142 HIMARS ранена женщина 1994 года рождения, а также поврежден 21 жилой дом и линия электропередач", - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

Уточняется, что в данный момент 1 862 абонента в Ирмино находятся без электроснабжения.

Хроника 24 февраля – 09 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР
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