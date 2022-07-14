Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:21

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 559,5 млн

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 559 535 709, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 363 300 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

В РоссииВ России за сутки выявили 3 929 новых случаев COVID-19Читать подробнее

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 89 221 950 и 1 023 619.

Индия - 43 689 989 и 525 557.

Бразилия - 33 076 779 и 674 482.

Франция - 32 881 645 и 151 454.

Германия - 29 460 249 и 142 284.

Великобритания - 23 280 870.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга - 818,4. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, в Бразилии - 3 128, во Франции - 2 294, в Германии - 1 687, в Великобритании - 2 634. Данные по США не приводятся.

коронавирус университет Джонса Хопкинса
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 14 июля

Фондовые индексы США снизились в среду на данных об ускорении инфляции

Фондовые индексы США снизились в среду на данных об ускорении инфляции

В NASA заявили о финальной стадии соглашения о перекрестных полетах на МКС между РФ и США

Байден заявил, что для США есть смысл пытаться вернуться к заключению СВПД

Байден заявил, что для США есть смысл пытаться вернуться к заключению СВПД
Военная операция на Украине

Украинские военные вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке

Вратарь Самсонов перешел из "Вашингтона" в "Торонто"

В Турции анонсировали создание координационного центра по вывозу украинского зерна

В Турции анонсировали создание координационного центра по вывозу украинского зерна

Венгрия объявила режим ЧС в сфере энергетики

Венгрия объявила режим ЧС в сфере энергетики

Хант и Захави выбыли из борьбы за пост премьера Великобритании

Мать экс-президента Молдавии Додона стала подозреваемой по делу о коррупции

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });