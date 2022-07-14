Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 559,5 млн

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 559 535 709, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 363 300 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 89 221 950 и 1 023 619.

Индия - 43 689 989 и 525 557.

Бразилия - 33 076 779 и 674 482.

Франция - 32 881 645 и 151 454.

Германия - 29 460 249 и 142 284.

Великобритания - 23 280 870.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга - 818,4. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, в Бразилии - 3 128, во Франции - 2 294, в Германии - 1 687, в Великобритании - 2 634. Данные по США не приводятся.