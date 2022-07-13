Clearstream возобновит конвертацию депозитарных расписок эмитентов РФ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Конвертация депозитарных расписок на акции российских эмитентов, приостановленная в связи с включением "Национального расчетного депозитария" (входит в группу Московской биржи) в список блокирующих санкций Евросоюза, как ожидается, возобновится 18 июля, сообщил в среду международный депозитарий Clearstream.

Это стало возможным благодаря тому, что НРД решил до 31 июля не взимать плату за услуги по переводу акций со счетов/на счета агентов DR-программ, разъяснил Clearstream. Поскольку никакой экономической выгоды от исполнения инструкций по конвертации НРД, таким образом, получать не будет, компетентные органы ЕС сочли такие операции допустимыми в рамках действующего санкционного режима.

Решение НРД, о котором идет речь в разъяснении Clearstream, - это анонсированное еще 1 июля введение на срок до конца месяца маркетингового периода, в течение которого не взимается плата за услуги по переводу акций на/из раздела типа "представляемые ценные бумаги по депозитарным программам" счета депо.

Исполнять инструкции по конвертации Clearstream будет при условии получения от DR-агентов гарантий того, что это не принесет материальных выгод НРД, подчеркивает расчетно-клиринговая система.

О том, что конвертация DR российских эмитентов поставлена на паузу после введения 3 июня блокирующих санкций против НРД, Clearstream сообщил 10 июня. Спустя несколько дней было опубликовано дополнительное разъяснение со ссылкой на позицию Генерального директората по финансовой стабильности, финансовым услугам и союзу рынков капитала (DG FISMA) ЕС: любая транзакция, которая прямо или косвенно влечет возникновение обязательств перед НРД, подпадает под санкции Евросоюза и не может быть осуществлена.