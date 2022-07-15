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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:18

Канада ввела новые санкции в отношении нефтегазового сектора РФ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - МИД Канады сообщил о введении новых санкций в отношении России в связи со спецоперацией на Украине.

"14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в правила о специальных экономических мерах (Россия), чтобы запретить предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности", - говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.

Отмечается, что в санкционный список добавлены восемь новых отраслей из этих секторов.

Согласно уточнениям МИД, "любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами Канады запрещается предоставлять России или любому лицу в России услуги", связанные с производством металлических изделий, компьютерной, электронной и оптической продукции, электрооборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов, транспортного оборудования, наземного транспорта и трубопроводов.

13 июля стало известно, что Канада разрешила ремонтировать на своем заводе турбины "Северного потока".

Канада химическая промышленность
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