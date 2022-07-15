Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:18

Палата представителей США приняла свою версию оборонного бюджета на 2023 год

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Палата представителей США в четверг приняла оборонный бюджет в почти $840 млрд на 2023 финансовый год, сообщает The Hill.

Нижняя палата Конгресса приняла бюджет на сумму $839 млрд 329 голосами "за" и 101 "против".

"Против" проголосовали 39 демократов и 62 республиканца.

Отмечается, что нынешний оборонный бюджет, поддержанный палатой представителей, на $37 млрд превышает запрос президента США Джо Байдена.

Отдельная версия оборонного бюджета должна быть рассмотрена в сенате, а затем обе палаты Конгресса должны прийти к согласованной версии, которая и будет отправлена на подпись президенту Джо Байдену.

Сенатор Джек Рид, председатель сенатского комитета по вооруженным силам, заявил Politico, что верхняя палата, скорее всего, начнет обсуждение своей версии законопроекта в сентябре.

Джо Байден Палата представителей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Канада ввела новые санкции в отношении нефтегазового сектора РФ

Moody's сочло дефолтом выплату внешдолга Белоруссии в нацвалюте

Президент Италии не принял отставку Драги

Президент Италии не принял отставку Драги

Что произошло за день: четверг, 14 июля

Россия прекратит взаимодействие с Северным советом министров

Премьер-министр Италии Драги подал в отставку

Премьер-министр Италии Драги подал в отставку

Премьер-министр Мьянмы предложил открыть консульство страны в Петербурге

Военная операция на Украине

Bloomberg сообщил о планах ЕС выделить Украине еще 500 млн евро военной помощи

Bloomberg сообщил о планах ЕС выделить Украине еще 500 млн евро военной помощи

Улетевший на Мальдивы президент Шри-Ланки послал в парламент имейл об отставке

Улетевший на Мальдивы президент Шри-Ланки послал в парламент имейл об отставке

Цена Brent на торгах опускалась ниже $95 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });