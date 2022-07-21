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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Американский генерал признал, что космические силы США помогают ВСУ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Командующий космическими войсками США Джон Реймонд признал, что они оказывают помощь украинцам в ходе боевых действий.

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Он, выступая на Аспенском форуме по безопасности, подчеркнул, что "космическое пространство имеет решающее значение для ведения современных боевых действий, будь то с точки зрения точного наведения оружия с помощью с GPS, или спутникового наблюдения и разведки, о чем свидетельствует украинский конфликт", пишет журнал Air Force Magazine.

"Мое первое наблюдение заключается в том, что космическое пространство важно. Мы, конечно, видим это в нынешнем конфликте. Я бы также сказал, что использование космического пространства коммерческими структурами сыграло очень важную роль в предоставлении возможностей, которые были полезны Украине", - приводит журнал слова Реймонда.

Издание пояснило, что коммерческая спутниковая система Starlink, принадлежащая компании SpaceX Илона Маска, "расширила жизненно важную линию связи для украинских сил".

"Спутники Starlink, пролетающие на высоте до 130 миль над полем боя, обеспечивают высокоскоростной доступ в интернет, позволяя украинским войскам на передовой поддерживать связь с командованием", - поясняется в сообщении журнала.

Джон Реймонд США
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