Глава ЦРУ считает, что Китай не отказывается от планов присоединения Тайваня

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Китайское руководство не отказалось от идеи присоединения Тайваня к материковой части станы силой, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

"Я бы не стал недооценивать решимость президента Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ) утвердить контроль Китая над Тайванем", - сказал Бернс, выступая на форуме по вопросам безопасности в Аспене (американский штат Колорадо).

Он сказал: " Он (Си Цзиньпин - ИФ) полон решимости обеспечить, чтобы его вооруженные силы имели возможность предпринять такие действия не случай принятия решения о таком варианте".