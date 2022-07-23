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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Структура правительства сформирована в Запорожской области

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Структура правительства Запорожской области сформирована и проходит согласования, сообщил в субботу журналистам глава правительства Антон Кольцов.

"Моя задача - сформировать совет министров, чем я сейчас и занимаюсь. Структура подготовлена, проходит соответствующие согласования", - сказал он.

По его словам, совет министров будет представлен тремя блоками.

"Первый - финансово-экономический. Это все вопросы, связанные с финансовым сопровождением, формированием бюджета, расходованием бюджета, финансовый контроль, налоговые режимы и преференции, создание инвестиционных условий. В том числе в этом блоке - вопросы имущественного характера", - сказал Кольцов.

"Второй большой блок - работа промышленности, большое направление - это сельское хозяйство, и также вопросы инженерной инфраструктуры - ЖКХ, строительства и дороги. Третий блок - соцсфера. Это вопросы труда и занятости, соцзащиты, образования и здравоохранения", - утончил глава правительства.

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О назначении Кольцова главой правительства Запорожской области стало известно 18 июля. Ранее он работал первым замгубернатора - председателем правительства Вологодской области. Кольцов заявлял, что приехал в регион вместе с несколькими коллегами из Вологодской области, в основном планирует работать с местными специалистами.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.

Украина Запорожская область Антон Кольцов
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