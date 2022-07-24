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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:21

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 июля

Последствия ливня в Сочи, обстрел города Красный Луч, победа "Спартака" над "Краснодаром"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ливень обесточил несколько районов Сочи, подтопил дома и дороги. Из берегов вышла река Бзугу в Хостинском районе города. "Водоканал Сочи" предупредил, что из-за сбоя могут "наблюдаться ограничения с питьевой водой".

- В ЛНР заявили об обстреле украинскими военными города Красный Луч. По заявлению представительства ЛНР в СЦКК, по городу в ночь на воскресенье было выпущено шесть ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS.

- Британские самолеты-разведчики стали втрое чаще летать у границ РФ. По данным UK Defence Journal, которое ссылается на данные Минобороны, в декабре прошлого года британскими разведывательными самолетами было выполнено шесть полетов у границ России, а в марте 2022 года - 18.

- В Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за жары. В воскресенье в столице ожидается сильная жара до 30...32°С. В субботу максимальная температура воздуха на опорной метеостанции (ВДНХ) достигала 28,2 градуса.

- "Спартак" обыграл "Краснодар" во втором туре РПЛ. На 37-й минуте за грубую игру был удален полузащитник "Краснодара" Александр Черников. Игра закончилась со счетом 4:1.

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