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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Москва готова обсуждать обмен заключенными с США, но не потерпит давления

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Москва готова к предметной работе по возможному обмену с США заключенными, но призывает Вашингтон не спекулировать на этой теме, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

Ее попросили прокомментировать сообщения Вашингона о том, что возможности таких обменов обсуждаются, и, в частности, речь идет об обмене осужденного в России за шпионаж Пола Уилана и задержанную за наркотики баскетболистку Бриттни Грайнер.

"Мы призываем власти США не спекулировать на этой чувствительной материи, затрагивающей судьбы конкретных людей, и советуем отказаться от бесперспективных попыток оказывать на нас давление, и призываем их сосредоточиться на практической работе по установленным каналам, - сказала Захарова. - Когда идет реальная работа, она не сопровождается этой шумихой в СМИ, это именно такая вот классическая информационная кампания. Сожалеем, что США идут этой дорогой, вместо непубличного профессионального диалога".

Она отвергла утверждения о том, что Уилан и Грайнер стали "жертвами произвола".

"Пол Уилан осужден за шпионаж, был пойман просто с поличным, а в отношении Грайнер продолжается судебное разбирательство, до завершения которого вообще преждевременно обсуждать какие-либо варианты ее возвращения домой", - заявила представитель МИД.

Грайнер, которая с 2015 года выступает за екатеринбургский клуб УГМК, в феврале была задержана в "Шереметьево". Сообщалось, что в ее ручной клади нашли гашишное масло. 7 июля в суде она признала вину, но объяснила, что провозить наркотики через границу не собиралась, они попали в ее багаж, поскольку она невнимательно собиралась.

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Он вины не признавал и говорил, что на флешке, при получении которой его задержали, должны были быть съемки его предыдущих поездок по России.

7 июля замглавы МИД России Сергей Рябков критиковал США за создание шумихи в СМИ вокруг американцев, осужденных в России. В частности, он отмечал, что помочь в ситуации с Грайнер может не направление писем президенту США, а "серьезное восприятие американской стороной тех сигналов, которые они получали из России, из Москвы, по профильным каналам".

США МИД Мария Захарова Пол Уилан Бриттни Грайнер УГМК Шереметьево
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