Первый корабль с украинским зерном может отправиться 1 августа

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Первое судно с зерном может покинуть Украину 1 августа, передают турецкие СМИ в воскресенье со ссылкой на слова представителя президента Турции Ибрагима Калына.

Калын отметил, что Анкара контактирует с российской и украинской сторонами по этому вопросу.

В свою очередь в Минобороны Турции заявили, что "техническая часть вопроса завершена, по завершению подготовительных работ отгрузку планируется начать как можно скорее".