Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:22

Первый корабль с украинским зерном может отправиться 1 августа

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Первое судно с зерном может покинуть Украину 1 августа, передают турецкие СМИ в воскресенье со ссылкой на слова представителя президента Турции Ибрагима Калына.

Калын отметил, что Анкара контактирует с российской и украинской сторонами по этому вопросу.

В свою очередь в Минобороны Турции заявили, что "техническая часть вопроса завершена, по завершению подготовительных работ отгрузку планируется начать как можно скорее".

Турция Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об авиаударе по пункту дислокации формирования "Кракен" в Харькове

Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 июля

Армия Гватемалы опровергла факт нападения на кортеж президента страны

Блинкен и министр обороны Израиля обсудили вопросы безопасности

В Турцию зашел ракетный эсминец ВМС США

В Турцию зашел ракетный эсминец ВМС США

Истребители Германии, Италии и Венгрии приступят к патрульным полетам над странами Балтии

NASA раскритиковало Китай, не сообщивший траекторию падения первой ступени своей ракеты

NASA раскритиковало Китай, не сообщивший траекторию падения первой ступени своей ракеты

Что произошло за день: суббота, 30 июля

В состав ВМС США вошел новый большой десантный корабль

В состав ВМС США вошел новый большой десантный корабль

Двое пациентов скончались вследствие заражения оспой обезьян в Испании

Двое пациентов скончались вследствие заражения оспой обезьян в Испании
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });